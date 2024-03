Vetri ai cani che abbaiano e immondizia nel giardino. Vendetta per i vicini rumorosi: «Farete una brutta fine»

SANTA MARIA NUOVA - I vetri gettati dal balcone, nel giardino di sotto, dove correvano i cani e la spazzatura lanciata nella loro proprietà. Così una famiglia di quattro persone, padre, madre e due figli, con tanto di animali domestici al seguito (un gatto e due cagnolini) avrebbe subito dispetti continui da parte di due vicini di casa anziani. Il motivo? Troppo rumore, i cani che abbaiavano, la loro provenienza (la mamma del nucleo familiare è di nazionalità albabese). Il comportamento odioso sarebbe andato avanti per dieci anni, dal 2012, anno in cui si erano trasferiti, fino al 2022. La denuncia ai carabinieri risale ad ottobre 2021. Con l’accusa di molestia sono finiti a processo davanti al giudice Lamberto Giusto, un 84enne e una 79enne, moglie e marito. Parte civile il capofamiglia del nucleo vessato, uno jesino di 44 anni. Da ottobre 2021 fino ad aprile 2022 si sarebbero consumate le condotte più gravi con parole disprezzanti quali «mafioso, farete una brutta fine, vedrei cosa vi succede». Questa mattina, davanti al giudice Lamberto Giusti, sono state sentite le parti offese, uno dei due figli e la madre del nucleo familiare vittima.

Il primo ha raccontato come fin dal loro arrivo nella palazzina i due anziani gli hanno reso la vita difficile apostrofandoli come «mafiosi, zingari, siete sporchi» tanto che si vergognavano ad invitare amici a casa per timore che venissero insultati anche loro dai vicini di casa. «Sono stato minacciato con un bastone - ha riferito il figlio sentito come testimone - mi hanno detto "se continui a fare casino te lo ritrovi in testa" poi è stato appoggiato sul pianerottolo». La madre ha raccontato che la coppia le avrebbe detto «ladra, torna a casa tua». Grazie ad una telecamera avrebbe sorpreso l'imputata a buttare nel giardino i pezzi di vetri contro il cane e i rifiuti presi dalla strada. Prossima udienza il 15 aprile. Il 25 marzo invece la famiglia offesa rischia un rinvio a giudizio per stalking perché anche la coppia di anziani ha fatto denuncia nel tempo ritenendosi loro vittime. Per quella data è stata fissata l’udienza preliminare.