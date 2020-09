Miss Marche 2020 è Lea Calvaresi, il suo sogno continuerà a Miss Italia

Una serata speciale ricca di spettacolo, tante emozioni e di tanta bellezza quella tenutasi domenica sera al Varco sul Mare di Civitanova Marche, dove si è disputata la finalissima Regionale del concorso di Miss Italia, che ha visto gareggiare 27 Miss per contendersi la fascia di Miss Marche 2020. Tra loro anche Mariasole, vincitrice a Sirolo nella notte dei desideri.

Ma la più bella delle Marche è Lea Calvaresi, 24 enne di San Benedetto Del Tronto, istruttrice di zumba amante e grande fans del medesimo concorso, che segue da quando era piccola. Con la voce tremante e un po’ di commozione, ha dedicato la vittoria al suo primo grande sostenitore: il papà purtroppo scomparso, il cui desiderio era proprio vedere Lea concorrere a Miss Italia. Lei si definisce una ragazza altruista, dolce e sempre pronta ad aiutare il prossimo. Al secondo posto si è classificata Alice Peter, 18enne di Marotta di Mondolfo aggiudicandosi la fascia di Miss Civitanova Marche 2020.

Ma erano tante le bellezze che hanno sfilato lungo la passerella di una serata magica, condotta egregiamente e con il suo savoir faire da Marco Zingaretti e dalla ex Miss Italia Manila Nazzaro. All’interno della serata tanto spettacolo con la presenza di Francesco Capodacqua dal talent “Amici”, la vincitrice regionale Marche del Cantagiro 020 Sofia Lou, il cabarettista di Made in sud Marco Capretti, il giovane cantante emergente molto seguito sul web Massy, accompagnato da Chiara e Ilenia e la Violinista Virginia Galliani, che ha accompagnato le Miss nell’uscita con gli abiti da sposa dove hanno avuto l’onore di scendere in passerella le prime 10 classificate.

Oltre alle 2 vincitrici hanno raggiunto la top ten: Beatrice Angrisani, Letizia Trivelli, Nadia Baleani, Maria Sole Sbaffoni, Rosa Setola, Elisabetta Zocchi, Chiara Sgalippa e Sofia Gambini. Le altre Miss che hanno concorso alla serata finale sono: Rebecca De Cosmis, Elisabetta Simonelli, Rebecca Bonfiglio, Giada Branchesi, Kerry Montemaggio, Giulia Merloni, Rachele Cicconi, Chiara Massacci, Sara De Rosa, Milena Masci, Ludovica Ricciotti, Nicole D’Angelo, Clarissa Lunghi, Irida Nasic, Giulia Saccinto, Alessandra Tomassini e Aurora Gambini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’organizzazione della serata a cura del Comune di Civitanova Marche che come ha dichiarato il conduttore Zingaretti ha riportato dopo ben 7 anni di assenza la finalissima regionale del concorso di miss italia nel cuore della città grazie alla collaborazione della Agenzia Pai. Intanto sono in corso i lavori per la finalissima Nazionale di Miss Italia che causa covid slitta dal solito periodo di settembre forse a fine anno.