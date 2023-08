Litiga con la compagna poi minaccia: «Mi butto di sotto». Salvato dalla polizia mentre cammina su un parapetto

ANCONA - Un litigio con la compagna lo portano a bere troppo e, sotto l’effetto dell’alcol, a minacciare di farla finita. «Mi butto di sotto». È successo ieri notte, al parco del Cardeto, chiuso al pubblico in quelle ore. Attorno alle 3.30 la polizia è arrivata sul posto, dopo la telefonata di un uomo, 34enne, rumeno. Voleva farla finita ma non aveva detto dove si trovava. La telefonata è stata geolocalizzazione è una pattuglia ha raggiunto il parco dove però non era chiaro dove si trovasse con precisione l’uomo.

Mentre un poliziotto è rimasto al telefono con lui, cercando di persuaderlo nel gesto, i colleghi lo hanno individuato in una palazzina pericolante, tra il cimitero degli ebrei e il faro. Facendosi largo tra la vegetazione il rumeno è stato raggiunto sul retro è messo in sicurezza prima che compisse il gesto. Stava infatti passeggiando sul parapetto sopra uno strapiombo. Il rumeno è già noto alla polizia. Dopo il salvataggio è stato portato in ospedale per le cure del caso.