Il venditore non è in regola, la polizia sequestra 70 mazzi di mimose: scatta anche la multa

JESI - La polizia locale ha sequestrato 70 mazzi di mimose ad un rivenditore che aveva l’autorizzazione alla vendita itinerante con obbligo di restare su uno stesso posto per massimo di un’ora e che invece vi era rimasto l’intera mattinata. Lo stesso è stato sanzionato con 500 euro di multa.

Il venditore era stato già in passato multato dalla Polizia locale di Jesi e da quella di un altro Comune per la stessa irregolarità. I controlli contro la vendita abusiva sono stati disposti dal Comando di Polizia locale, raccogliendo anche le sollecitazioni delle associazioni di categoria che in più di una circostanza avevano fatto appello affinché gli operatori commerciali del settore florovivaistico non venissero penalizzati - specialmente in giornate particolari dove la rivendita di fiori è maggiore - da chi svolge una concorrenza sleale non rispettando le norme in vigore.