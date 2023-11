 “Corteggiata” dal militare americano: «Lascio la guerra e vengo da te». Gli invia soldi, dietro c’è la truffa

OSIMO – Si fanno dare le credenziali dei conti correnti, in alcuni casi si fanno pagare per merci “vendute” in modo fittizio. In un caso hanno avuto i soldi fingendosi un militare americano e corteggiando un’ignara donna. Denunciate 5 persone dalla polizia.

La vittima pensava di inviare soldi per la causa di un fantomatico militare americano, in missione di guerra, conosciuto tramite sociale media, e che l’aveva virtualmente corteggiata. Si era innamorata ed era convinta che quei soldi, i risparmi di una vita, servissero per risarcire le sue gerarchie militari per l’interruzione anticipata della missione e per il pagamento del viaggio in Italia, dove si sarebbero finalmente ricongiunti.