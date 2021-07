Dalla Grecia nascosto nel traghetto: giovane ricoverato

Il ragazzo ha tentato la via del mare per entrare in Italia. Salvato dagli agenti della Polmare e trasportato all'ospedale dalla Croce Gialla di Ancona

Stremato, disidratato e affamato: era nascosto in un angolo del traghetto proveniente dalla Grecia che stava sbarcando ieri sera al porto di Ancona.

Un giovane migrante avrebbe tentato di entrare di nascosto in Italia percorrendo la via marittima. Non appena gli agenti della Polmare di Ancona lo hanno ritrovato sono scattati subito i soccorsi sanitari. Sul posto l'equipe della Croce Gialla di Ancona e l'automedica. Il trentenne è stato trasportato al Pronto soccorso e ricoverato all'ospedale per accertamenti. Per fortuna non è grave e si riprenderà.