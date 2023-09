Preparate le giacche, in arrivo freddo e temporali: le previsioni per i prossimi giorni

MARCHE - Preparate giacche e ombrelli: il caldo ha le ore contate. L’anticiclone che sta portando temperature oltre i 30 gradi è in fase di declino e una prima debole perturbazione ne sta approfittando raggiungendo nel corso della giornata di oggi, mercoledì, le Marche, con nubi medio-alte e stratificate e qualche pioggia sparsa sulle zone interne. Nella giornata di giovedì il fronte si allontanerà verso est e, dopo le ultime piogge sparse fino al mattino, subentreranno ampie schiarite destinate a perdurare fino a fine giornata. La giornata di venerdì comincerà quindi all’insegna del bel tempo prevalente, ma tra il pomeriggio e la sera giungerà una nuova perturbazione da ovest, foriera delle prime piogge in serata sulle zone interne. La stessa perturbazione genererà un vortice sul Tirreno nel weekend, responsabile di condizioni spesso instabili sulla nostra regione, con rovesci a tratti temporaleschi e localmente forti che coinvolgeranno anche l’Anconetano. Le temperature non subiranno grandi variazioni fino a venerdì, con clima caldo e valori massimi fin verso i 28/30°C. Nel weekend invece l’aria più fresca che alimenterà il vortice tirrenico determinerà un brusco calo delle temperature, anche di 7/9°C entro domenica.