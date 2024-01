Messaggi e minacce alla ex che vuole chiudere il rapporto, ammonito il giovane stalker

ANCONA - Ancora un ammonimento per stalking, firmato dal Questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine. Il provvedimento è scattato per un giovane, che minacciava e tormentava con messaggi la ex fidanzata che aveva voluto chiudere la relazione.

E' stata la ragazza stessa, esasperata, a contattare i poliziotti. L'ammonimento vieta allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva.

L'uomo è stato invitato a rivolgersi all’Associazione “POLO9”, che grazie al protocollo “ Zeus” sottoscritto dalla Questura di Ancona, consente agli uomini che attuano condotte maltrattanti di accedere a percorsi di recupero gratuiti.