Mattia, il saluto struggente di papà Tiziano: «Torneremo a girare in vespa e a tirar baci»

TRECASTELLI - Un post struggente, affidato a Facebook: «Torneremo a girare in vespa insieme e a tirar baci, mattia saluta tutti. Vi vogliamo bene». Parole commosse e commoventi quelle di Tiziano Luconi, il papà del bimbo trascinato via dal fango dell'alluvione e trovato senza vita ieri. Si è chiusa, così, una settimana di speranze diventate sempre più flebili con il passare dei giorni. Giorni che sono diventati otto, finché un residente ieri ha avvisato i carabinieri del ritrovamento a Trecastelli.

Il Nevola aveva trascinato via Mattia staccandolo dalle braccia di sua madre a Barbara. Lei è riuscita a sopravvivere alla furia di acqua e fango che aveva inghiottito la sua auto, aggrappandosi a un tronco. Per Mattia le speranze si sono spente alle 16 di ieri. «Quell'onda marrone - aveva raccontato a Repubblica Silvia Mereu - ci ha travolti. Siamo scesi dall'auto, lo tenevo a me. Poi mi è scivolato dalle braccia. L'ho visto aggrappato ad un tronco e poi è stato trascinato via». La donna, giovedì sera, stava tornando a casa dopo il turno di lavoro in farmacia. Nei pressi di un ponticello a Ripalta si è accorta che la situazione stava velocemente peggiorando. Per questo è scesa dall'auto cercando di allontanarsi a piedi dalla zona. Non ci è riuscita. Lei è stata ritrovata dai soccorritori soltanto qualche ora più tardi: è riuscita a mettersi in salvo tenendosi stretta ad un grosso tronco. Di Mattia Luconi purtroppo non si è più trovata traccia fino all'epilogo tragico di ieri. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia sul corpo.