RITROVATO IL CORPO DI UN BAMBINO

TRECASTELLI - E' stato un residente a dare l'allarme ai carabinieri: «C'è un corpo in un campo qua vicino, venite». Quando i militari sono arrivati sul posto, poco dopo le 16 di oggi, hanno trovato il cadavere di un bambino, quasi interamente sommerso dal fango. Secondo i carabinieri del Nucleo Investigativo si tratterebbe di Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni che risulta tra i dispersi dell'alluvione. Per la certezza però si dovrà aspettare l'esame del DNA e l'autopsia. Il corpo è stato trovato in evidente stato di decomposizione.

