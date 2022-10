Ex prof morta sulla Flaminia, la procura indaga per omicidio stradale

FALCONARA - La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale sulla ex insegnante Maria Grazia Zannini, 76 anni, morta ieri a Falconara, lungo la via Flaminia. La donna, al volante di una Renault Clio, si è scontrata con un furgone Opel Movano, guidato da un operaio di 55 anni, ora indagato. Sulla salma non è stata disposta per ora nessuna autopsia ma solo una ispezione esterna che dovrebbe essere sufficiente alla pm Valentina Bavai per determinare la causa della morte, riconducibile all’incidente stradale. La Procura ha disposto il sequestro dei mezzi che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro. Sulle cause infatti non c’è ancora chiarezza. Uno dei due mezzo avrebbe invaso l’altra corsia ma sarà da stabilire chi e come mai, se per una distrazione o un malore. Il furgone era dotato di una scatola nera che dovrebbe aiutare almeno a determinare la velocità con cui andava. Il tratto stradale in quel punto, all’altezza del negozio di caccia e pesca, ha i 70 chilometri orari.