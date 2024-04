La mareggiata mangia (di nuovo) la spiaggia: danneggiate strada e chalet

MARINA DI MONTEMARCIANO/ PORTO RECANATI - Mareggiate di Pasqua e Pasquetta, ko una parte della strada provinciale di Scossicci, problemi anche a Marina di Montemarciano. In quest'ultimo caso le onde hanno danneggiato uno chalet. Compromessa anche una parte della strada che costeggia il mare. Residenti e titolari di strutture lungo la spiaggia chiedono soluzioni definitive, a poche settimane ormai dall'inizio della stagione estiva.

"Abbiamo messo 9 milioni di fondi europei a disposizione del Comune di Porto Recanati per rafforzare di scogliere tutta la zona- ha detto l'assessore regionale Stefano Aguzzi- le mareggiate hanno anticipato questo tipo di intervento". Sopralluogo previsto nelle prossime ore insieme alla Provincia. Per quanto riguarda Marina di Montemarciano, l'assessore specifica che: "C'erano 14 milioni di euro stanziati nel 2014 e mai usati, abbiamo aumentato il tetto con un milione e mezzo di euro. I lavori sono iniziati, anche in questo caso le mareggiate hanno anticipato gli interventi. Il Comune ha già intrapreso un percorso di somma urgenza".