Strade groviera per le buche, cittadini in piazza: «Che fine ha fatto il piano asfalti?»

ANCONA - Sono scesi in piazza Cavour per dire basta alle buche presenti nelle strade della città. Manifestazione questa mattina per l’associazione Anti Degrado che ha protestato con i biker arrivati anche da fuori città. In due cartelli i concetti della manifestazione che ha riunito una 50ina di persone: «Che fine ha fatto il famoso piano asfalti ?», e «Buche ovunque che fine hanno fatto i nostri soldi?». Il portavoce dell’associazione, Fabio Mecarelli, ha preso il megafono per spiegare la situazione: «Sindaco siamo stanchi, la città così non è sicura, basta promesse, vogliamo i fatti». I manifestanti sono rimasti al presidio dalle 10 a mezzogiorno. Diversi i cittadini di passaggio che hanno approvato l'iniziativa ringraziando i presenti e lasciando commenti al veleno per il Comune.