Mani nella pressa, sindacati: «Infortuni si ripetono troppo spesso»

MERGO - L'operaio resta incastrato con le mani nella pressa nell'azienda in cui lavora, i sindacati Cgil e Cisl prendono posizione in una nota congiunta:

«In merito all’incidente occorso ieri pomeriggio in un’azienda di materie plastiche sita in Angeli di Mergo, in cui un lavoratore avrebbe subito un grave infortunio rimanendo incastrato con entrambe le mani in una pressa su cui stava lavorando, le organizzazioni sindacali Filtem Cgil e Femca Cisl stigmatizzano l’accaduto, evidenziando come si ripetano troppo spesso episodi che pregiudicano l’integrità fisica dei lavoratori. Auspichiamo che i rilievi della magistratura non evidenzino delle responsabilità aziendali e auguriamo al lavoratore una pronta guarigione».