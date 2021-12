Mani incastrate nella pressa, rischia di perdere gli arti: paura in azienda

Le mani incastrate nella pressa, corsa in ospedale. Paura per un operaio 35enne che stava lavorando in un’azienda di materie plastiche nella zona di Mergo. L’uomo è stato portato in ospedale in gravi condizioni e i medici lo sottoporranno ad un intervento per salvare gli arti.

E’ successo ieri sera, a riportare la notizia è l’edizione odierna de Il Corriere Adriatico. Secondo una prima ricostruzione, sono stati i colleghi ad accorgersi di quello che stava accadendo all’operaio pakistano. Sul posto un mezzo del 118 e l’ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico. I carabinieri di Jesi sono al lavoro per ricostruire le cause dell’accaduto e accertarne la dinamica.