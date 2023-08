Mamma e figlia caricano l'auto di notte e scompaiono nel nulla: è giallo

CASTELPLANIO- Giallo a Castelplanio. Mamma e figlia avrebbero fatto perdere le loro tracce ormai da tre settimane. Avrebbero caricato l’automobile di notte per poi scomparire nel nulla. Secondo la ricostruzione de Il Resto del Carlino, i cellulari delle due donne, entrambe maggiorenni, sarebbero irraggiungibili da giorni e giorni, nessuna notizia nemmeno sui social. I familiari preoccupati, non riuscendo a mettersi in contatto con loro, si sono rivolti alla polizia per denunciarne la scomparsa. Se fossero andate in vacanza non avrebbe avuto alcun senso farlo senza avvertire nessuno. Piuttosto sembrerebbe trattarsi di un allontanamento volontario. Le forze dell’ordine che si sono attivate per le ricerche. L’ultima volta sarebbero state viste con l’auto a Pesaro.