Al lavoro per liberare le strade della neve e dagli alberi caduti: Candia la più critica

Dopo la nevicata di stamane, il miglioramento delle condizioni meteo ha favorito il lavoro del personale dell’Amministrazione comunale impegnato nel rendere transitabili le strade soprattutto delle frazioni. Da stamani sono infatti operativi 12 operai, 8 tecnici e una ditta che, con un dirigente del servizio verde-ambiente, sta operando su alcuni alberi danneggiati dal maltempo che creano problemi alla circolazione. Alle ore 6:00 di oggi erano partiti 5 mezzi di cui 4 con lama spazzaneve e spargisale e 1 solo spargisale, concentrati sulla viabilità delle frazioni per consentire anche il transito dei mezzi del trasporto pubblico a seguito anche delle segnalazioni di Conerobus. L’azienda per il TPL informa inoltre, che il transito urbano dei mezzi è di nuovo regolare, nel pomeriggio saranno ripristinati anche i collegamenti con l’entroterra con l’extraurbano.

«Abbiamo terminato il lavoro nelle frazioni compreso anche l’intervento a Varano e Paterno grazie alla turbina. Pulite le strade principali di tutte le frazioni, Asse Nord-Sud e svincoli. Alle ore 16 partiremo con l’intervento mirato per ampliare le carreggiate e liberarle dai cumuli di possibile ghiaccio, soprattutto nelle strade che conducono alle zone collinari. Alle ore 22.00 si ripartirà per la salatura del fondo stradale, in particolare negli itinerari principali oltre all’ Asse Nord-Sud, accesso agli ospedali, discesa dell’Università, ecc. e tutte le strade per le frazioni. Le previsioni meteo prevedono un abbassamento delle temperature con ulteriori gelate. Vista quindi la formazione del ghiaccio si raccomanda ai cittadini la massima prudenza e attenzione. Impegnati in queste ore i nostri tecnici comunali, il personale della Protezione Civile e la Polizia Locale» commenta l’assessore alla Protezione Civile, Stefano Foresi. Proprio la Polizia Locale è stata presente stamane nelle frazioni con 4 pattuglie per agevolare anche il lavoro degli spazzaneve. La situazione più critica è stata registrata a Candia.