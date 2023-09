Raffica di malori in città: soccorsi in stazione, in ufficio ed a scuola. Per loro corsa in ospedale

Mattinata piuttosto movimentata per il personale della Croce Gialla di Ancona che ha effettuato una serie di interventi in città a seguito di alcuni malori.

Un uomo di 56 anni ha accusato un malore alla stazione ferroviaria di Ancona. Sul posto è dovuta intervenire oltre alla Croce Gialla anche una pattuglia dei Carabinieri insieme all'auto medica. Una volta stabilizzate le condizioni di salute, l'uomo è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.

Sempre a Torrette c'è finito un 50enne colto da un malore in un ufficio pubblico nei pressi della sede del comune di Ancona in Piazza XXIV Maggio. Anche in questo caso è intervenuta la Croce Gialla di Ancona così come in una scuola zona quartiere Adriatico per una donna di 56 anni colta da un malore sul posto era presente in questo caso anche L'auto medica