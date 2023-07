Sviene in autobus, malori anche in stazione ed in piazza. Raffica di interventi in città: una 18enne in ospedale

ANCONA - Sono cinque gli interventi della Croce Gialla di Ancona per altrettanti malori avvenuti nella giornata di ieri nel capoluogo dorico. Il primo ha interessato una donna di 40 anni, colta da un malore mentre si trovava nei pressi del distributore di benzina in via Giordano Bruno. Il secondo invece, poco dopo, in un locale di di piazza del Papa dove è stata soccorsa una donna di 56 anni. In ospedale anche una 64enne francese, in difficoltà mentre si trovava in una gelateria di Corso Mazzini. Paura alla stazione ferroviaria di Ancona invece per una ragazza di 18 anni, residente fuori regione, che ha accusato un malore ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Infine, ultimo intervento, all'interno di un autobus di Conerobus dove una 66enne è svenuta tra lo choc dei passeggeri. Anche per lei trasporto in ospedale con l'ausilio del mezzo della Croce Gialla. Per fortuna nessuna donna è in pericolo di vita.