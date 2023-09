Un mix di droghe lo manda ko in corso Garibaldi, 38enne trovato dentro un vaso

ANCONA – Lo hanno trovato dentro un vaso, tra le fioriere di Corso Garibaldi, in stato confusionale. L'uomo, 38 anni, italiano, di fuori città, era nel pieno di una crisi per aver assunto probabilmente un mix di droghe. Stava male e per la sua condizione si è urinato anche addosso. Una scena pietosa che si è consumata davanti a diversi passanti, poco dopo le 16.30 di oggi. In centro erano di passaggio i vigili urbani che si sono accorti dell'uomo, non lucido, e delle prime persone che si stavano raggruppando nelle vicinanze per capire cosa stata accadendo. Hanno chiamato il 118 che ha mandato in corso Garibaldi, il tratto iniziale da piazza Cavour, una ambulanza della Croce Rossa. Il 38enne è stato soccorso e portato in ospedale per i dovuti accertamenti. A scortale l'ambulanza, visto lo stato irrequieto del paziente, c'era la polizia locale.