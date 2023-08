Colto da un malore, si accascia a terra lungo il corso. Paura per l'avvocato Cercaci

JESI- È stato colto da un malore l’avvocato Marco Cercaci, ricoverato in rianimazione all’ospedale Carlo Urbani. Regista e candidato a sindaco di Italexit e Popolo della Famiglia alle elezioni amministrative del 2022, ieri pomeriggio mentre era in sella alla sua bicicletta si è sentito male e si è accasciato sul marciapiede di Corso Matteotti a pochi passi dal suo studio legale e dal bar Snoopy. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni amici con cui si era fermato a parlare pochi istanti prima di essere colto dal malore. Allertato il 112, sul posto sono giunte la Croce Verde di Jesi e l’automedica. Cercaci è rimasto privo di coscienza per diverso tempo, sono stati necessari almeno 40 minuti di massaggio cardiaco prima che si riprendesse. Subito è stato trasportato al pronto soccorso del Carlo Urbani in codice rosso, ora si trova ricoverato in rianimazione. Molto conosciuto a Jesi, l’avvocato dal 2000 al 2002 era stato assessore alla Cultura nella giunta Polita. Solo poche settimane fa il regista aveva finito di girare il suo nuovo film “Aurora”.