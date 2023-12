Malore in un mezzo di Conerobus, donna si sente male davanti agli altri passeggeri

ANCONA - Paura nella mattinata di oggi all'interno di un mezzo di Conerobus, al Piano. Una donna di 68 anni ha accusato un malore davanti agli altri passeggeri. Subito scattato l'allarme con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che è prontamente intervenuta sul posto. Per la donna è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. Non è in pericolo di vita.