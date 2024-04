Malore improvviso in auto, paura per una donna di 38 anni

ANCONA – Era al volante quando ha cominciato a sentirsi male, ma è riuscita con lucidità ad accostare a bordo strada, per poi essere soccorsa dal personale sanitario. La Croce Gialla è intervenuta in tarda mattinata lungo via Flaminia, per una 38enne che ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata portata con urgenza all’ospedale regionale in codice rosso.