Non rispondono più al telefono: paura per una donna e suo fratello

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cingoli per soccorrere un'anziana che non rispondeva più al telefono. Un'amica, preoccupata, ha chiamato il 118 e così è scattato l'allarme. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona, l'automedica e pomperi. Questi ultimi, non ricevendo risposta dalla signora, sono entrati nell'appartamento dalla finestra e l'hanno trovata riversa a terra. Sarebbe caduta durante la notte. Immediato il soccorso dei sanitari che hanno trasportato la donna al pronto soccorso di Torrette. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Poco prima che i vigili se ne andaressero, però, ci si è accorti che neppure il fratello della donna, anche lui residente nello stesso palazzo, non rispondeva più né al telefono e neppure al campanello di casa. Così hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo insieme al personale dell’automedica. L'anziano, però, era in camera da letto e stava dormendo profondamente. Non si era accorto di nulla poiché aveva dimenticato di indossare l'apparecchio acustico.