Malore mentre fa il bagno, sta per annegare: lo salvano i titolari dello stabilimento

MONTEMARCIANO - Malore in spiaggia, paura per un tuista di 45 anni. L'uomo si è sentito male mentre era in acqua, nello specchio di mare davanti allo stabilimento Haidi. Sono stat proprio i titolari ad accorgersi che qualcosa non andava e hannop restato i primi soccorsi.

L'uomo stava praticamente annegano quando è stato portato a riva e gli è stato praticato il massaggio cardiaco. Sul posto è intevenuto il 118 con l'eliambulanza. Il 45enne è ora in ospedale.