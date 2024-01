Sparò al figlio, Loris Pasquini condannato anche in Cassazione

SENIGALLIA - La Corte di Cassazione conferma la condanna a 22 anni di carcere per Loris Pasquini, l’uomo che uccise il figlio Alfredo, di 26 anni, il 29 marzo del 2021, a Roncitelli. Lo freddò con un colpo di pistola durante un litigio scoppiato in casa. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela e di detenzione illegale di arma, una Beretta calibro 9 mai denunciata. L'ex ferroviere, 75 anni, era stato già condannato in primo e secondo grado dopo la richiesta di giudizio immediato da parte della Procura per l’evidenza della prova. Pasquini padre aveva confessato i fatti poco dopo il delitto, evocando la legittima difesa perché tra i due era scoppiato un violento diverbio e il figlio lo aveva preso a bastonate. «Ho temuto mi uccidesse», aveva sostenuto l'imputato, sentito nel processo di primo grado.

Gli anni presi sono stati il minimo della pena. La Cassazione, a cui avevano fatto ricorso i suoi avvocati, Roberto Regni e Silvia Paoletti, si è espressa mercoledì. I legali aveva sollevato l’incongruenza dell’accusa, non omicidio volontario, tuttalpiù omicidio preterintenzionale visto che tra padre e figlio c’era stato un litigio e Alfredo avrebbe colpito il padre con un bastone. Per la difesa non sarebbe stata nemmeno la prima volta. Pasquini avrebbe cercato solo di difendersi da un figlio problematico e che non era la prima volta che alzava le mani sul padre. L'uomo è ai domiciliari con braccialetto elettronico.