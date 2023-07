Tragedia di Numana, Lorenzo era il figlio del segretario generale Erap: il cordoglio dell'ente

“Da padre non so immaginare il dolore per la morte di un figlio. Siamo tutti sconvolti e ci stringiamo all’inegner Franco Ferri per la morte del figlio Lorenzo”. A dirlo è Saturnino Di Ruscio, Presidente di Erap Marche, una volta appreso della morte di Lorenzo Ferri, figlio del segretario generale Franco Ferri.

“A nome mio personale, del consiglio direttivo e dei colleghi di tutte le sedi di Erap sul territorio regionale esprimiamo le condoglianze più sentite. E’ veramente una grande tragedia la morte di un ragazzo di 32 anni, da poco papà, che ci lascia senza parole. E’ un giorno veramente triste per tutta Erap Marche”.