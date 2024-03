Litigano in casa e continuano al Pronto Soccorso, intervengono i Carabinieri

ANCONA – Un violento alterco tra le mura domestiche di due coniugi di circa 60 anni, in un appartamento di Via Flaminia, ha richiesto questa notte l’intervento della Croce Gialla e dei Carabinieri. Una volta giunto sul posto, il personale sanitario ha provveduto al trasporto della coppia presso il pronto soccorso (nonostante le reticenze dell’uomo, che in un primo momento non era intenzionato a salire sull’ambulanza).

Il litigio è però continuato anche all’interno dell’ospedale, e pertanto si è reso necessario un nuovo intervento dei militari per sedare la lite tra i coniugi.