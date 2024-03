Lite e pugno in faccia alla serata Erasmus, identificati e denunciati

ANCONA - Identificati i presunti aggressori del ragazzo colpito al volto stanotte al Viale della Vittoria. L'aggressione è avvenuta durante una reunion di studenti Erasmus, tutti tra i 20 e i 24 anni. Il pugno è arrivato dopo un litigio e i presunti aggressori sono stati rintracciati poco dopo e non lontano. Portati in via Gervasoni, erano sprovvisti di documenti. E' scattata la denuncia e nelle prossime ore il questore valuterà l'emissione di misure di prevenzione.