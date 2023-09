Lite in piazza Ugo Bassi, botte tra due giovani per un telefonino. Polizia e carabinieri sul posto: c'è un ferito

ANCONA - Se le sono date di santa ragione davanti ai passanti che in quel momento si trovavano in piazza Ugo Bassi. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi all'incrocio con Viale Cristoforo Colombo. I due giovani, entrambi tunisini, avrebbero avuto un iniziale diverbio a causa di un furto di un telefono cellulare. Poi la lite sarebbe degenerata tanto da far intervenire carabinieri, polizia e guardia di finanza. Ad avere la peggio uno dei due contendenti che è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Non è grave.