Lite furibonda al telefono, il marito rompe oggetti in casa: la donna entra accompagnata dalla polizia

ANCONA - Si allontana da casa per paura del marito, con il quale aveva appena litigato per l'ennesima volta. Deve recuperare gli effetti personali, ma ha paura e si fa aiutare dalla polizia. Il litigio era avvenuto via telefono e la donna aveva sentito l'uomo mentre rompeva delgi oggetti in casa.

Gli agenti hanno accompagnato la donna, che è riuscita a recuperare gli effetti personali suoi e del figlio.