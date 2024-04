Non sono d'accordo sulle faccende domestiche, scoppia la lite e arriva la polizia

ANCONA - Il diverbio per le faccende domestiche diventa troppo acceso, anche per i problemi di coppia. La lite di due 35enni, entrambi italiani, fa arrivare la polizia. Gli agenti sono stati allertati dal padre della ragazza, presente al duro confronto. Tutto è accaduto ieri sera in un appartamento di corso Mazzini. I poliziotti hanno riportato la calma. Nessuno ha avuto bisogno del 118.