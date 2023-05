Lite sul bus, uomo colpito da una scarica di pugni: è in ospedale

ANCONA - Lite sul bus, in ospedale un 30enne raggiunto al volto da una serie di pugni. E' successo intorno alle 13 in via Giannelli. L'uomo, tunisino, ha riportato ferite al volto e al torace ed è stato accompagnato in ospedale dalla Croce Gialla con un codice di media gravità. Sul posto anche la polizia, che sta accertando la dinamica dei fatti e le ragioni di quanto accaduto.