Difesa della costa a Falconara e Montemarciano, stanziati per i lavori 17 milioni di euro

«Il territorio di Falconara è destinatario di un intervento fondamentale, che l’assessore regionale Stefano Aguzzi ha definito il più importante per la difesa della costa mai eseguito nelle Marche. Solo per Falconara l’investimento è di circa 8 milioni di euro». Così il sindaco Stefania Signorini ha commentato la presentazione del progetto definitivo per la difesa della costa di Falconara e Montemarciano, illustrato in conferenza stampa nella mattinata di oggi, mercoledì 20 settembre. I lavori, per un totale di oltre 17 milioni di euro, partiranno proprio dalla costa antistante il territorio di Falconara, in particolare davanti alla ex Montedison, con la realizzazione di sei scogliere a pettine della lunghezza di 100 metri ciascuna, emerse per 1,5 metri sul livello del mare. L’avvio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2024.

«E’ un intervento atteso da tempo – ha aggiunto Signorini – che permetterà di completare la difesa di tutta la costa falconarese. La spiaggia che sarà recuperata grazie a questa opera permetterà di realizzare un progetto molto importante, quello di un collegamento diretto tra i litorali di Falconara e Marina di Montemarciano, con la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili». Un altro aspetto importante è lo scavo dell’alveo del fiume Esino, che interesserà un tratto di 15 chilometri dalla foce (da Jesi a Falconara), dato che il materiale ghiaioso per il ripascimento della spiaggia di Marina di Montemarciano verrà prelevato proprio dal fiume, dove è stato accertato un sovralluvionamento. «Questo – ha aggiunto il sindaco Signorini – permetterà di mettere in sicurezza il territorio anche dal rischio di esondazioni».

Il sindaco di Falconara ha ringraziato il Provveditorato autore del progetto, la Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana, che insieme allo Stato hanno finanziato le opere. «Un grazie particolare – aggiunge – va al presidente Francesco Acquaroli, alla Giunta regionale e all’assessore Stefano Aguzzi per un progetto assolutamente innovativo che agisce su più fronti, perché mette in sicurezza la costa e il fiume». La conferenza di oggi è stata anche l’occasione per incontrare il sindaco di Montemarciano. «Con grande piacere ho rivisto il sindaco Damiano Bartozzi – conclude Signorini – che ha superato un momento così difficile e che ho trovato pronto a riprendere la sua attività istituzionale con la dedizione e l’entusiasmo di sempre».