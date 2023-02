«Sembra ieri che mi dicevi "ciao", ma chi vive nel cuore non muore mai»: Cristian ricorda il papà scomparso da 6 anni

ANCONA - Sono passati sei anni ma il piano ricorda e piange Lanfranco Consolani commerciante nel settore del ferro scomparso 6 anni fa. Il figlio Cristian non ha mai smesso di ricordarlo: «Sembra ieri che mi dicevi ciao. Sembra ieri che ti preoccupavi per la mia macchina, sembra ieri» scrive in una lettera aperta. E' venuto a mancare il 27 febbraio 2017, all età di 77 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia incurabile. Ha lasciato la moglie Elisabetta e lo stesso figlio, Cristian, attualmente responsabile organizzativo della Taurus Basket Jesi. «Ero sempre seguito da papà in palestra e seguivamo tutte le partite a Jesi».

Domani, lunedi 27 febbraio alle ore 18.00, al Salone Mamma Margherita (oratorio salesiano) ci sarà la messa in ricordo del sesto anniversario. «La malattia ha portato via alla famiglia e al rione una grande persona di cuore, ma tutti noi ricordiamo sempre il suo sorriso serenità che ci trasmetteva sempre. Chi vive nel cuore non muore mai».