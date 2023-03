Serie di furti nei negozi, la condanna diventa definitiva: il ladro ora è in carcere

OSIMO - Ordine di carcerazione emesso dalla Procura per un 52enne osimano. L’uomo, esattamente 5 anni fa, si era reso responsabile di una serie di piccoli furti ai danni di negozianti del centro cittadino. Incastrato dalle immagini di videosorveglianza pubblica, era stato subito individuato ed arrestato. La successiva perquisizione presso l'abitazione aveva consentito il ritrovamento della refurtiva, subito restituita ai legittimi proprietari.

Condannato in primo grado, si era visto poi ridurre la pena in sede d’Appello; la Corte Suprema di Cassazione aveva invece respinto il ricorso per inammissibilità e la condanna era dunque divenuta definitiva. Il condannato aveva richiesto di poter espiare la pena in regime di affidamento in prova o ai domiciliari, ma il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto non sussistere i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. In aggiunta ad altri residui di pena per altri reati commessi in passato, dovrà ora scontare 2 anni e due mesi di reclusione, con la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’Ordinamento.