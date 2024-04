In poco più di un'ora ripuliscono una villa: il blitz del ladri con la fiamma ossidrica

SENIGALLIA – Avevano con ogni probabilità controllato con cura gli spostamenti dei familiari, andando sul sicuro e muovendosi con rapidità per mettere a segno il colpo, non fermandosi nemmeno davanti all’antifurto ed alla porta finestra blindata. Probabilmente un banda di professionisti quella nel tardo di pomeriggio di venerdì ha fatto irruzione in un’abitazione di Marzocca di Senigallia, riuscendo a portare via in poco più di un’ora un ingente bottino. Il furto è stato menzionato in un gruppo social che raccoglie le segnalazioni degli abitanti della città.

«Sono uscita di casa alle 6.30 – si legge nel post – e mia madre è rientrata alle 8 ed in un’ora e mezzo ci hanno svaligiato casa. Hanno disattivato l’allarme, sono entrati smontando una porta finestra blindata. All’interno probabilmente grazie a un metal detector sono andati a colpo sicuro. La cassaforte è stata aperta con la fiamma ossidrica e totalmente svuotata. Al piano superiore le camere sono state messe a soqquadro, i gioielli nel comò portati via, scatole e scatoloni in soffitta aperti uno a uno ed è stata anche rubata un’altra cassetta di oggetti di valore». Sul colpo, la cui refurtiva dev’essere ancora opportunamente quantificata, indagano le forze dell’ordine.