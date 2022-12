Banchetto delle feste con il bottino, i ladri entrano nell'azienda agricola: rubano olio, vino e cesti natalizi

OSTRA - Entrano in un’azienda agricola, rubano olio e vino oltre a cesti di Natale e contanti. E’ successo a Pongelli di Ostra Vetere nell’azienda Torre degli Angeli.

I malviventi hanno sfondato a calci una finestra e hanno portato via bottiglie e cesti. Rubati anche i soldi del fondo cassa. Il titolare dell’azienda ha segnalato l’accaduto anche via social sul gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi”. Bottino complessivo quantificato in oltre mille euro.