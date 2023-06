Blitz in due ville, torna l'incubo ladri: in un caso i proprietari li mettono in fuga

OFFAGNA - Blitz in due ville di via San Bernardino e in pieno giorno, torna la paura dei ladri. Le "visite" risalgono a due giorni fa. Un furto è rimasto solo tentato, dal momento che i proprietari sono tornati in tempo e hanno sorpreso i malviventi costringendoli ad allontanarsi senza refurtiva.

Nell'altra villa, secondo quanto riporta il Corriere Adriatico, sono riusciti a portare via una somma di denaro. Indagano i carabinieri, che passeranno al setaccio le telecamere di sorveglianza dislocate in zona.