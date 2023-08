Shopping a scrocco: 500 euro di vestiti e oggetti per la casa, ma la ladra non va lontano

ANCONA - Ruba 500 euro in vestiti da un negozio di abbigliamento lungo corso 2 giugno, nei guai una 40enne. L'ha scoperta la polizia durante un controllo. La donna, italiana e residente in Vallesina, aveva nascosto tutto in una borsa dentro la quale c'erano anche oggetti per la casa rubati da un altro negozio nelle vicinanze. I rispettivi titolari, avendo recuperato tutta la merce, hanno deciso di non sporgere denuncia. Sarà ora il questore a valgiare eventuali misure di prevenzione.