Dovrebbe ricevere 90 euro ma ne accredita 500 al presunto compratore. E' una truffa: 18enne denunciato

JESI - Invece di ricevere 90 euro per i prodotti che aveva deciso di vendere online ne ha accreditati ben 500 su una carta postepay evolution in favore del compratore. Una truffa ben nota alla polizia che ha raccolto la testimonianza della vittima ed è riuscita a risalire al responsabile.

Tutto è partito lo scorso 24 ottobre quando un cittadino bulgaro di 30 anni ha sporto denuncia in Commissariato dopo aver scoperto di essere stato truffato. Il giovane infatti aveva venduto due dispositivi power-line in un sito online di auto usate. Il 30enne era stato contattato dal presunto compratore che lo aveva convinto a recarsi presso un ufficio postale di Jesi per ricevere il pagamento in denaro. Purtroppo per lo straniero però, seguendo le indicazioni del truffatore, invece di ricevere i 90 euro aveva accreditato 500 euro con due ricariche differenti su una postepay intestata al compratore. Gli accertamenti della polizia hanno permesso di risalire a quest'ultimo: si tratta di un 18enne veneziano che ora è stato denunciato per truffa.