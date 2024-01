Asfalto scivoloso e rumoroso, le auto abbattono i pali della luce. Un residente: «Il Comune non fa nulla»

JESI- Pali della luce abbattuti, asfalto scivoloso e rumoroso, barriere divelte e canalette di scolo dell’acqua rotte. Le condizioni in cui versano via XX Luglio, la strada che collega il centro commerciale La Fornace con i giardini pubblici, e via Monte Tabor preoccupano.

«L’asfalto è pessimo - racconta un residente - la strada è scivolosa, le auto sbandano e spesso si verificano incidenti con tanto di pali della luce abbattuti- dice un residente della zona-. Il Comune non sta facendo nulla. Ho inviato numerose segnalazioni, ma ho solo ricevuto risposte inconcludenti. Addirittura una ringhiera è stata divelta da un’auto un paio di anni fa e ancora non è stata ripristinata». Secondo il nostro lettore «la situazione è indecente e pericolosa. L’asfalto andrebbe rifatto mettendo quello antisdrucciolo e fonoassorbente. Andrebbero installate barriere antirumore e sistemate le canalette di scolo dell’acqua che, ormai distrutte, favoriscono la creazione di “laghi” lungo la via».