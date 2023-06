ANCONA - Investimento in via Frediani, a pochi passi dalla sede del Comune. A farne le spese, intorno alle 11, è stata una donna di 59 anni. La signora è stata portata a Torrette dalla Croce Gialla di Ancona, fortunatamente non versa in gravi condizioni. Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica.