Cade sui binari e viene travolta dal treno: giovane viva per miracolo

ANCONA - Investita dal treno, salva per miracolo. E' accaduto ieri alla stazione centrale di Ancona. Miracolata una 20enne della zona di Loreto, portata in ospedale in codice rosso.

La giovane è caduta mentre stava arrivando il convoglio da Bologna, ma l'andatura lenta del treno e i riflessi del macchinista hanno fatto in modo che l'investimento non finisse in tragedia. Sul posto Polfer e 118. La ragazza è rimasta sempre cosciente e se l'è cavata con qualche escoriazione. Cause della caduta in corso di accertamento.

D