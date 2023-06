Attraversa la strada e viene investita dall'auto

ANCONA - Investimento oggi pomeriggio lungo corso Carlo Alberto. In ospedale una donna filippina di 59 anni. Secondo le prime ricostruzioni è stata colpita da un'auto, che viaggiava in direzione di piazza Ugo Bassi, mentre attraversava la strada. Sul posto la Croce Gialla e il 118. La donna è stata portata in ospedale in codice di media gravità.