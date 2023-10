ANCONA - Investita da un'auto, paura questa mattina in via Metauro (Torrette) per una bambina di 11 anni. L'impatto, non particolarmente forte secondo quanto ricostruito, ha comunque spinto i soccorritori della Croce Gialla e i medici del 118 a portare la bimba in ospedale per i controlli. Cause e dinamica al vaglio della polizia locale.