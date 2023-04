Falciata sulle strisce da un'auto condotta da un 91enne: donna in gravi condizioni

SENIGALLIA - Investimento oggi pomeriggio, poco dopo le 15, lungo via Cellini, non distante dal parcheggio dell'ospedale cittadino. Una donna di 76 anni è stata falciata da una Bmw condotta da un 91enne residente a Senigallia. Le condizioni della donna sono subito parse gravi e per lei è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Secondo una prima ricostruzione la 76enne stava attraversando sulle strisce pedonali quando l'auto l'ha centrata in pieno.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche la polizia locale.