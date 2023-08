La picchia davanti al bambino, poi ci prova con la zia. Moglie e figlio finiscono in casa protetta

ANCONA – Un bambino piccolo in casa da far crescere e il marito che, invece di amarla e aiutarla, l'avrebbe solo picchiata e umiliata con pesanti offese. «Sei una donnaccia». Le botte e le umiliazioni le avrebbe subite per cinque anni una 30enne, dal coniuge di sette anni più grande. La coppia ha vissuto ad Ancona fino a luglio scorso quando lei, impaurita e stanca, è andata dai carabinieri per denunciare il padre di suo figlio. «Non ce la faccio più, fermatelo» si sarebbe sfogata la donna con i militari dopo un ennesimo episodio ritenuto ancora più grave di quelli che avrebbe patito dal 2018, proprio quando è venuto al mondo il figlio. Il marito, un rumeno di 37 anni, operaio, sarebbe tornato a casa ubriaco e avrebbe tentato un approccio sessuale con la zia della moglie.

Nell'abitazione ci sono stati momenti di paura che hanno portato la donna a chiamare il suo avvocato che le ha poi consigliato di sporgere subito denuncia. Il giorno dopo la 30enne si è recata in caserma e davanti ai carabinieri ha formalizzato la querela. Lì ha riferito che erano cinque anni che subiva anche se non è mai andata in ospedale per farsi curare le lesioni che l'uomo le provocava quando la picchiava. Lui l'avrebbe anche minacciata di morte e le avrebbe alzato le mani con il bambino presente. L'operaio è accusato di maltrattamenti aggravati in famiglia ed è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figlio minorenne. Entrambi sono ora in una comunità protetta. Questa mattina per l'uomo c'è stato l'interrogatorio davanti al gip Carlo Masini dove, assistito dal suo avvocato, Gianni Baldoni, ha negato di aver mai alzato le mani sulla donna. La moglie ha nominato come avvocato, per essere tutelata, Federica Battistoni.