«Patente e libretto», ma lui innesta la retro e scappa: inseguimento hollywoodiano alla Baraccola

ANCONA - Quando i poliziotti gli chiedono i documenti per il normale controllo, lui innesta la retromarcia e tenta di darsi alla fuga. Inseguito tra via 1 maggio e la cameranense, il 24 enne è stato bloccato e sorpreso in evidente stato di ebbrezza.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, ha messo a serio rischio l'incolumità degli altri automobilisti durante la sua folle corsa. Dopo il controllo dell'etilometro, è stato denunciato con tanto di revoca della patente e resistenza a pubblico ufficiale.