Inseguimento hollywoodiano in città, bloccata l'auto ma la banda di ladri si dà alla fuga

Scappano dall'auto appena bloccata dai carabinieri, in macchina hanno abbandonato gli attrezzi utili ai furti. E' stato l'epilogo dell'inseguimento andato in scena ieri a Castelfidardo e ricostruito da "Il resto del Carlino". Si cercano tre persone che, braccate, sono riuscite a fuggire per campi.

Secondo gli investigatori i tre, tutti uomini, avevano già effettuato dei furti nella zona, visto che in macchina c'erano anche goielli. Da verificare eventuali collegamenti tra la banda e i raid di Castelleone di Suasa, per i quali il sindaco stesso aveva lanciato l'allarme su Facebook dopo il face-to-face in casa tra i malviventi e una famiglia che rientrava a casa.